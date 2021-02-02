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Анджелина Джоли снялась для Vogue и заявила, что с нетерпением ждет, когда ей исполнится 50

8:26 2 февраля 2021
Анджелина Джоли на обложке Vogue

Голливудская звезда Анджелина Джоли дала интервью главному редактору британского журнала Vogue Эдварду Эннинфулу. Его сопровождают снимки, сделанные на территории ее лос-анджелесского особняка.

Актриса рассказала, как повлияли на ее семью пандемия и карантин, признавшись, что не думала, что будет так долго оставаться на одном месте.

«Я никогда не умела сидеть на месте. Несмотря на то, что я хотел иметь много детей и быть мамой, я всегда воображала это в стиле Джейн Гудолл — путешествуя где-то посреди джунглей. Я не представляла это в этом истинном, традиционном смысле. Мне не хватает всех навыков, чтобы быть традиционной домохозяйкой. Я справляюсь с этим, потому что дети довольно выносливы, и они помогают мне, но у меня это совсем не получается», — сказала мать шестерых детей — 19-летнего Мэддокса, 17-летнего Пакса, 16-летней Захары, 14-летней Шайло и 12-летних двойняшек Нокса и Вивьен.

На вопрос, счастлива ли она сейчас, Анджелина ответила, что не знает.

«Последние несколько лет были достаточно тяжелыми. Я сосредоточилась на исцелении нашей семьи. Все медленно снова приходит в норму — будто бы тает лед и кровь возвращается в мое тело», — сказала Джоли, которая все еще оформляет развод с Брэдом Питтом, с которым рассталась в 2016 году.

45-летняя Джоли также заявила, что с нетерпением ждет, когда ей исполнится 50 лет. Она считает, что в этом возрасте она по-настоящему проявит все, на что способна.

«В свои „за сорок“ я чувствую себя намного комфортнее, чем когда была моложе. Может быть, потому что… Не знаю, может потому, что моя мама прожила недолго, поэтому в старении есть нечто такое, что мне кажется победой, а не поводом для грусти», — сказала Джоли. Ее мать, актриса Маршелин Бертран, умерла от рака в 56 лет.

Фото Vogue

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