«Я там еще на каблуках»: обнажившийся «холостяк» Заливако позабавил деталью гардероба

Главный герой романтического реалити-шоу «Холостяк-11» на СТБ Михаил Заливако подогрел интерес потенциальных невест к своей персоне, показав горячие фото из тренажерного зала.

Фолловеров заинтересовал и мощный торс мужчины, и его ноги, на которых некоторые увидели… колготки.

На эти комментарии Михаил в шутку ответил, мол, на нем не только колготки, но и туфли на каблуках.

Напомним, ранее Заливако сравнил состояние зависимости от одобрения и признания общества с состоянием наркомана.

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