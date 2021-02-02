Маша Ефросинина не побоялась сняться без макияжа

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина продолжила свои эксперименты с созданием шуточных видео, показав, как она провела рабочий понедельник, 2 февраля.

В кадре звезда ТВ без капли макияжа на лице работает за ноутбуком, устраивает разминку на столе (при этом демонстрируя модные кожаные брюки), болтает по телефону и обедает на рабочем месте.

«Неожиданно подлетел #понеДРЕЛЬник», — прокомментировала видео Мария.

Фолловерам так понравился естественный образ ведущей, что они назвали ее уверенной в себе женщиной.





Напомним, накануне телеведущая трогательно поздравила свою маму с днем рождения, показав их совместное фото. Тогда фолловеры назвали маму и дочку двойняшками.

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