«Чего нам не хватало»: дочь Кошевого устроила ночной балет

Пока старшая дочь актера студии «Квартал 95» Евгения Кошевого 12-летняя Варвара делает первые успехи на сцене и снимается в фильмах, младшая, 6-летняя Серафима явно собирается стать балериной.

Свои «па» она продемонстрировала домашним в самое «подходящее» для этого время — почти в 23:00.

Видео в «сториз» своего Instagram показала супруга актера Ксения.

Напомним, в ноябре 2020 года Варвара Кошевая жаловалась на буллинг из-за популярности отца-комика. По словам девочки, ей всегда «что-то приписывают, чего на самом деле нет».

Фото Instagram Ксении Кошевой



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