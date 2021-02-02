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Шоу-бизнес

«Выглядит, как место убийства»: сын Тома Круза и Николь Кидман впечатлил своим фото в Instagram

12:37 2 февраля 2021
Коннор Круз

Приемный сын голливудских звезд Тома Круза и Николь Кидман впечатлил подписчиков в Instagram фото, где он позирует со своим уловом — гигантским желтоперым тунцом. 26-летний Коннор Круз, давно увлекающийся рыбалкой, выловил эту рыбу возле берегов Коста-Рики.

Многие пользователи сети поздравляли удачливого рыбака, восхищаясь его добычей. Однако были и те, кто счел подобное фото ужасным. «Бедная рыба», «Живут же в мире такие больные люди», «Теперь твоя лодка выглядит, как место убийства», — писали в комментариях.

Кто-то отметил, что отпустивший длинную бороду Коннор уже не выглядит тем милым малышом, каким он был в детстве.

Коннор и Изабелла Круз

Коннор Круз ведет закрытую жизнь во Флориде, стараясь держаться в тени — так же, как и его 28-летняя сестра Изабелла, проживающая в Лондоне.
Семья Круза и Кидман распалась в 2001 году после почти десяти лет совместной жизни. После развода приемных родителей дети остались с отцом. Они, как и Том, являются последователями Церкви саентологии. И редко общаются с Николь, которая давно порвала связи с этим религиозным движением.

У Кидман и ее второго мужа Кита Урбана есть две дочери — 12-летняя Сандэй и 10-летняя Фэйт.

Тому Крузу в 2006 году родила дочь Сури его третья жена Кэти Холмс, с которой он развелся в 2012 году. Кэти заявила, что отказывается от саентологических убеждений и будет воспитывать ребенка в католической вере.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Бывшая жена Тома Круза снялась в сексуальной фотосессии для глянца.

Фото Instagram/Twitter

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