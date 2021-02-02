Влад Яма присмотрел себе дом в Майями

Хореограф Влад Яма, который во время отпуска в Майями на Крещение «трижды окунулся» в бассейн, «подыскал» себе жилье в штате Флорида.

В сториз в Instagram Влад Яма выложил фото симпатичного двухэтажного домика, рядом с которым растет пальма, и поинтересовался у фолловеров, следует ли его «брать».

Ранее Влад Яма выложил в соцсети шуточное видео, показав, как за несколько секунд можно переместиться из Киева в Майями. Хореограф «спрятал» в кулаке жену и ребенка, «отнес» их в аэропорт в Украине, «вынес» уже из американского терминала и «выпустил на волю» во Флориде.

В Майями Влад с семьей побывали в гостях у шоумена Анатолия Анатолича, который также проводит зимний отпуск на берегу Атлантического океана.

Фото Влада Ямы из социальных сетей.

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