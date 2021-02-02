27.95 / 28.15 33.63 / 34.02
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Влад Яма присмотрел себе дом в Майями

12:46 2 февраля 2021
Влад Яма

Хореограф Влад Яма, который во время отпуска в Майями на Крещение «трижды окунулся» в бассейн, «подыскал» себе жилье в штате Флорида.

В сториз в Instagram Влад Яма выложил фото симпатичного двухэтажного домика, рядом с которым растет пальма, и поинтересовался у фолловеров, следует ли его «брать».

Ранее Влад Яма выложил в соцсети шуточное видео, показав, как за несколько секунд можно переместиться из Киева в Майями. Хореограф «спрятал» в кулаке жену и ребенка, «отнес» их в аэропорт в Украине, «вынес» уже из американского терминала и «выпустил на волю» во Флориде.

В Майями Влад с семьей побывали в гостях у шоумена Анатолия Анатолича, который также проводит зимний отпуск на берегу Атлантического океана.

Фото Влада Ямы из социальных сетей.

138

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мухаммад Аслам Хан

Боксер умер после нокаута: смертельный удар попал на видео

Меган Маркл

Резкое заявление Меган Маркл озадачило Букингемский дворец

Анна Корсун

«Меня очень бесит»: MARUV рассказала, как к ней надо обращаться

Екатерина Марченко

Невестка Оксаны Марченко оказалась в раю после замужества

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер