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Шоу-бизнес

Мишель Андраде покрасовалась растяжкой

13:04 2 февраля 2021
Мишель Андраде

Мишель Андраде, улетевшая в Боливию для премьерных съемок тревел-шоу «Орел и Решка», показала, как приводила себя в форму после карантина.

В сториз Instagram певица выполняет ежедневный план по планке, а затем растягивается, чтобы сесть в шпагат.

Усилия девушки в конце-концов увенчались успехом, хотя для этого ей пришлось постараться.

Напомним, после того, как певица опубликовала «постельное» фото, ее стали сватать в новые «Холостячки».

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