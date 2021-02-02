Мишель Андраде покрасовалась растяжкой

Мишель Андраде, улетевшая в Боливию для премьерных съемок тревел-шоу «Орел и Решка», показала, как приводила себя в форму после карантина.

В сториз Instagram певица выполняет ежедневный план по планке, а затем растягивается, чтобы сесть в шпагат.

Усилия девушки в конце-концов увенчались успехом, хотя для этого ей пришлось постараться.

Напомним, после того, как певица опубликовала «постельное» фото, ее стали сватать в новые «Холостячки».



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