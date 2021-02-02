27.95 / 28.15 33.63 / 34.02
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Украина выбрала песню для "Евровидения"

13:11 2 февраля 2021
группа «Gо-A»

Украина выбрала песню, с которой победитель Национального отбора-2020 группа «Gо-A» выступит на «Евровидении». Согласно новым правилам, продиктованным отменой конкурса в прошлом году из-за пандемии, участники должны представить новые композиции.

Песню украинского участника выбирали пять экспертов: победительница «Евровидения 2016» Джамала, солист группы The Maneken, продюсер Евгений Филатов, продюсер и композитор Руслан Квинта, а также члены правления Общественного вещания Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин.

Они прослушали три новые работы, обговорили их в режиме онлайн и выбрали наиболее удачную. Какую именно, пока не афишируют. Группа «Gо-A» представит песню в марте.

Об этом сообщается 1 февраля на официальной странице организаторов Нацотбора в Instagram.

Напомним, 65-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал ― 22 мая.

Как проходил Национальный отбор, все подробности, читайте здесь.

508

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мухаммад Аслам Хан

Боксер умер после нокаута: смертельный удар попал на видео

Гривни

Одной из категорий украинцев готовят повышение пенсий до 30 тыс. грн

Похороны актера

В поступке Купченко на похоронах Ланового увидели плохой знак

Анна Корсун

«Меня очень бесит»: MARUV рассказала, как к ней надо обращаться

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер