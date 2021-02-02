Украина выбрала песню для "Евровидения"

Украина выбрала песню, с которой победитель Национального отбора-2020 группа «Gо-A» выступит на «Евровидении». Согласно новым правилам, продиктованным отменой конкурса в прошлом году из-за пандемии, участники должны представить новые композиции.



Песню украинского участника выбирали пять экспертов: победительница «Евровидения 2016» Джамала, солист группы The Maneken, продюсер Евгений Филатов, продюсер и композитор Руслан Квинта, а также члены правления Общественного вещания Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин.

Они прослушали три новые работы, обговорили их в режиме онлайн и выбрали наиболее удачную. Какую именно, пока не афишируют. Группа «Gо-A» представит песню в марте.

Об этом сообщается 1 февраля на официальной странице организаторов Нацотбора в Instagram.

Напомним, 65-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал ― 22 мая.

Как проходил Национальный отбор, все подробности, читайте здесь.

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