На могиле Жанны Фриске заметили «паранормальные явления»

Родные умершей в 2015 году от онкологии Жанны Фриске в шоке от поведения некоторых людей, устраивающих обряды на могиле певицы, в том числе и приворотного свойства.

Как пишет «Собеседник», женщины приходят к могиле Фриске на Николо-Архангельском кладбище, стремятся устроить личную жизнь.

Так, одна из дам, приехавших на кладбище, рассказала, что у нее есть «инструкция» для обряда по привлечению внимания мужчины, который не отвечает ей взаимностью. «Жанночка мне обязательно в этом поможет. Она сама долго не могла найти свое счастье, поэтому знает, каково это — быть одной. Тем, кто не встретил любовь, Жанна помогает найти ее. А тем, кто потерял — вернуть», — уверяет женщина.

Отмечается, что охранники кладбища не раз замечали, как девушки разбрасывают рядом с памятником лепестки роз. А родные певицы просили поклонников не устраивать обряды на могиле Жанны Фриске.

Ранее сообщалось, что после смерти Жанны Фриске ее сын Платон попал под гиперопеку отца Дмитрия Шепелева, который не приветствует общение мальчика с родней. Охранники на кладбище утверждали, что Шепелев не появлялся на могиле Фриске и не очень хочет, чтобы там появлялся ее сын.

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