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Шоу-бизнес

Похудевшая Наташа Королева похвасталась фигурой

2:33 3 февраля 2021
Наташа Королева

Певица Наташа Королева в последнее время сильно похудела. Это хорошо заметно по фотографии, опубликованной в сториз ее Instagram.

Королева похвасталась фото, которое она сделала при прогулке на яхте. Певица запечатлена в облегающих шортах, а также в укороченной джинсовке, которая подчеркивает плоский живот и тонкую талию.

Королева похудела во время участия в шоу «Племя», которое выходит на телеканале «Пятница». За две недели жизни на острове артистка потеряла более шести килограммов и изменила свои вкусы: стала питаться преимущественно фруктами.

После окончания шоу Наташа Королева продолжает придерживаться этого правила питания и в результате пребывает в отменной форме.

Напомним, «сытый» Тарзан позировал на фото с нищими детьми из Африки.

Фото из Instagram Наташи Королевой

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