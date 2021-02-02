Эллерт смутил Мишину, выдав дату их первой встречи

«Холостячка» Ксения Мишина и ее избранник, автор Студии «Квартал 95» Александр Эллерт, которых заподозрили не в романе, а в контракте, назвали разные даты их первой встречи.

Так, в программе «True Story» журналисты попытались определить, кто из них лучше знает партнера. Мишина и Эллерт, которым задавался один и тот же вопрос, должны были не совещаясь написать ответы на бумаге, показав журналистам.

Один из вопросов был о первой встречи Ксении и Александра. Мишина написала, что это был июль 2020 года, а Эллерт — что март 2020 года.

«Ты что, вообще что ли?» — возмутилась Ксения. «А ты? „Холостячку“ посчитала?» — парировал Александр.

После этого Мишина вспомнила, что встреча таки была раньше, однако она Эллерта «тогда не видела». «Это не считается», — добавила она.

На видео — с 1:55.

Недавно Александр Эллерт показал «зимние забавы» с сыном актрисы Ксении Мишиной, восьмилетним Платоном. Они катались на санках с горки, а также поджигали пиротехнический патрон. Причем зажигалка была в руках у мальчика.

Фото со странички Ксении Мишиной в социальных сетях.

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