Слепнущий Бабкин нарушил обещание

Сергей Бабкин нарушил обещание, данное своей супруге, и сразу же по прилету в Австрию взял в руки смартфон. Исполнитель решил поблагодарить фанов за их добрые пожелания, сделав запись в Instagram.

В частности, исполнитель сообщил, что уже сдал повторный тест на COVID-19 и ему назначили день операции — 5 февраля. За день перед этим Сергей пройдет полное обследование.

«Спасибо Вам за поддержку, добрые слова, мысли! Я — Счастливчик! У меня есть ВЫ!», — обратился артист к своим фолловерам.

В ответ ему пожелали удачи и полного выздоровления.

Напомним, в самолете пара Снежаны и Сергея Бабкиных пережила неприятный инцидент.

Фото Instagram Снежаны Бабкиной

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