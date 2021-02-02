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Шоу-бизнес

Леся Никитюк раскрыла причину своих сильных рыданий

14:42 2 февраля 2021
Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк призналась, что раньше сильно плакала и чувствовала себя жертвой, когда ее обманывали.

В Instagram телеведущая выложила философский пост, посвященный лжи и обману, которые встречаются на пути каждого человека.

«Но нужно за это благодарить и отпускать… Только так вы сможете двигаться дальше! Я вообще люблю когда мне врут и обманывают, для меня это как ядерное топливо! А раньше очень плакала и чувствовала себя жертвой!» — пишет Никитюк и вспоминает любимые цитаты о лжи.

Напомним, что Леся Никитюк, недавно вернувшаяся в Киев после отдыха на Мальдивах, с удивлением обнаружила у себя дома неучтенную флору. В стаканчике из-под пудинга из манго и чиа, который она оставила в мойке, телеведущая увидела растения — семена проросли.

Фото Леси Никитюк из социальных сетей.

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