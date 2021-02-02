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Шоу-бизнес

Владимир Остапчук показал новорожденного сына

4:28 3 февраля 2021
Владимир Остапчук

Телеведущиий Владимир Остапчук выложил в социальные сети архивное видео с сыном Эваном — кадры были сняты, когда малышу было всего лишь два дня от роду.

В сториз в Instagram он показал, как лежит с Эваном на кровати. Новорожденный уютно устроился на груди улыбающегося папы и спит.

Напомним, что у Владимира Остапчука от первого брака с Еленой Войченко, который продлился с 2007 по 2020 год, родились двое детей: дочь Эмилия (2013 г. р.) и сын Эван-Александр (2018 г. р.). С 15 октября 2020 года Владимир Остапчук женат на Кристине Горняк.

Недавно он сообщил о «прибавлении» в семье Остапчуков — его супруге наконец-то удалось поменять фамилию. Телеведущий признался, что Кристине пришлось «помучиться» из-за бюрократической волокитой: «Теперь она Кристина Остапчук. А она нотариус, и я так понял, что это даже документально было сложно сделать. Это такая постоянная волокита. Но это приятно».

Фото Владимира Остапчука из социальных сетей.

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