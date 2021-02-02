Ковид надоумил: Робби Уильямс купил за 33 млн долларов виллу в Швейцарии

Известный британский певец Робби Уильямс и его жена Айда приняли решение обосноваться в Швейцарии. В прошлом году они сняли в Альпах чудесную виллу, стремясь обезопасить себя и своих детей (семилетний Тедди, пятилетний Чарлтон, двухлетняя Коко и малыш Бо, которому 14 февраля исполняется год) на время пандемии. Жизнь в горной долине им все безумно понравилась.

Затем Робби допустил ошибку — новогодние праздники семья отметила на карибском острове Сен-Бартелеми. И там Уильямс заразился коронавирусом. К счастью, болезнь у него протекала без особых осложнений. В итоге певец решил, что жизнь в Швейцарии безопаснее. Во время игры в гольф он договорился с владельцем виллы Николасом Бруншвигом о ее покупке. По данным британской газеты The Daily Mail, певец и бизнесмен ударили по рукам, сойдясь на цене 25 миллионов фунтов. Это почти 33 миллиона долларов.

Вилла расположена в альпийской долине

Площадь дома составляет 356 квадратных метров. С лужайки открывается потрясающий вид на Монблан.

Потрясающий вид покорил не только Робби, но и его супругу

Полюбившийся Уильямсу элитный гольф-клуб находится совсем рядом. Так что семейство отметит на новом месте не только годик малыша Бо, но и 47-летие его отца 13 февраля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Робби Уильямс едва не стал жертвой своего чрезмерного увлечения морепродуктами. От серьезных последствий певца спасла верная жена Айда.

Читайте в «ФАКТАХ»: Наркотики и алкоголь я заменил на увлечение спортом и дорогими автомобилями, — Робби Уильямс

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter