«Не остановлюсь»: бывшая жена рэпера Сереги проиграла суд за детей

Бывшая жена рэпера Сереги (Сергей Пархоменко) Полина Ололо проиграла суд за детей, которых не видела уже около года. По решению Киевского Апелляционного суда от 2 февраля несовершеннолетние сыновья Марк и Платон остаются жить с отцом до вынесения решения по сути.

Сергей пришел на заседание в странном обмундировании — синем кителе и штанах-галифе. По словам Полины, вел себя по-хамски.

«Хамил судьям, кричал. Это его обычное поведение», — рассказала Полина после заседания в Instagram.

Полина возмущена таким решением и словами Пархоменко в суде.

«Сергей утверждает, что я регулярно вижусь со своими детьми, постоянно с ними на связи», — рассказала женщина.

На предыдущем заседании суд принял во внимание слова воспитателя мальчиков, некого легионера по имени Филипп.

«По странному стечению обстоятельств, суд не направил повестки нашим свидетелям и забыл уведомить нас про вызов Пархоменко и няня Филиппа в суд, чем лишил нас возможности подготовить свои вопросы. Сергей Пархоменко путался в показаниях, стыдливо пряча глаза, когда не смог вспомнить даже адреса, где он якобы проживает вместе с детьми в Харькове», — возмущалась Полина.

Она намерена продолжить борьбу за детей, которых не видела уже около года.«Это дело я не оставлю никогда. Буду бороться за детей. Пробовать другие возможности, чтобы хотя бы видеться с ними. Эти суды будут длиться очень долго. Меня устроит только один результат», — сказала Ололо.

Ранее она поделилась шокирующими подробностями жизни с Серегой, который, по словам женщины, издевался над ней и избивал.

На сторону Полины стала сестра Пархоменко, назвавшая его ничтожеством.

В свою очередь Сергей воздерживается от комментариев СМИ. Он настаивает на том, что не запрещает матери видеться с детьми, но против их совместного проживания. Пархоменко выпустил фильм, в котором показал, как живут его дети.

Фото Instagram.com/polina_lola

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