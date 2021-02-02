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Мэрилин Мэнсон отреагировал на обвинения в сексуальном насилии: новые подробности скандала

16:55 2 февраля 2021
Мэрилин Мэнсон утверждает, что его оклеветали

Скандал вокруг культового рок-музыканта Мэрилина Мэнсона набирает обороты. Как уже сообщали «ФАКТЫ», популярная голливудская актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила его «ужасных издевательствах». Она утверждает, что Мэнсон на протяжении трех лет их отношений насиловал ее, всячески унижал и стремился подчинить своей воле.

Еще четыре женщины выступили с похожими обвинениями. После этого 1 февраля звукозаписывающая компания Loma Vista Recordings распространила заявление, в котором говорится, что она отказывается от дальнейшего сотрудничества с Мэнсоном и не будет больше оказывать поддержку его новому альбому.

Мэнсон, которому 5 января исполнилось 52 года, отверг обвинения бывшей невесты. «Безусловно, мое искусство и моя жизнь уже давно являются магнитами для противоречивых оценок, но эти последние заявления обо мне являются ужасным искажением реальности. Мои интимные отношения всегда были полностью добровольными с партнершами, которые разделяли мои взгляды. Несмотря на это, другая сторона решила теперь иначе представить прошлое. В этом и заключается правда», — написал певец в Instagram.

Тем временем в западных СМИ появились подробности того, в чем обвиняют Мэнсона другие женщины.

Эшли Уолтерс работала личной помощницей музыканта. Она утверждает, что Мэнсон «часто прибегал к насилию». Он любил бросаться в нее тарелками, а также тяжелыми предметами. Кроме того, он предлагал ее в качестве «подарка для занятий сексом» тем, с кем работал в то время. Уолтерс уволилась, но Мэрилин продолжал ее преследовать. Уже несколько лет Эшли страдает депрессией, у нее посттравматический синдром.

Модель Сара Макнилли заявила, что Мэнсон запирал ее в комнату, наказывая «за плохое поведение». Он мог часами отчитывать ее по малейшему поводу. Однажды он швырнул ее к стене и «угрожал разбить лицо бейсбольной битой». У нее тоже выработался посттравматический синдром.

Актриса Эшли Линдсей Морган утверждает, что музыкант мучил ее, не давая спать. Он морил ее голодом, не разрешал есть и покидать дом, в котором они жили. Мэнсон нанес ей множество порезов и прижигал тело. Он заставлял приносить ему нацистские сувениры. Теперь Эшли мучают по ночам кошмары, у нее нарушен нормальный сон, у актрисы случаются приступы необоснованной тревоги, переходящие в панику.

Четвертая женщина, обвиняющая Мэнсона, это Габриэлла. Она — музыкант, выступающий под псевдонимом SourGirrrl. По ее словам, Мэрилин заставлял ее принимать вместе с ним наркотики. Он хотел, чтобы они «скрепили кровью свой договор». И всякий раз резал им руки разбитым стеклом. Габриэлла не выдержала и попыталась покончить с собой. Это произошло однажды на Рождество. Все праздники она провела в больнице. С тех пор ее мучают кошмары.

Фото Getty Images

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