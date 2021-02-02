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Шоу-бизнес

Анна Тринчер озадачила поклонников объятиями с голой подругой

17:28 2 февраля 2021
Анна Тринчер

Молодая украинская актриса и певица Анна Тринчер, рассказавшая о переживаниях из-за расставания в бойфрендом, озадачила поклонников объятиями с обнаженной подругой. Звезда сериала «Школа» опубликовала в Instagram фото, на которых она обнимается с подругой на пляже. Анна одета в черный боди, а на подружке — только кружевные трусики.

В посте Тринчер никак не затронула сути фото, а рассказала об интервальном питании, которого придерживается после каникул. Анна говорит, что набрала парочку лишних килограммов.

Поклонники пришли в замешательство от таких провокационных фото. В комментариях они уточняют сексуальную ориентацию Тринчер.

Стоит отметить, что ранее Анна уже публиковала подобные фото с подругой.

Ранее Анна Тринчер раскрыла подробности разрыва с любимым. Она выпустила песню о страданиях.

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