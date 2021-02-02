Дела шли плохо: вдова Грачевского опровергла слухи о богатствах создателя "Ералаша"

Наследники умершего основателя «Ералаша» Бориса Грачевского смогут решить вопросы наследства без споров и скандалов. Об этом заявила последняя супруга режиссера Екатерина Белоцерковская, передает «СтарХит».

«Поверьте, никто не будет обижен. Каждый получит то, что ему полагается. Остальными вопросами будут заниматься юристы», — уточнила женщина.

По ее словам, Грачевский на самом деле не был богат. Все имеющиеся средства он вкладывал в «Ералаш». Дела у киножурнала шли плохо. А за несколько месяцев до смерти режиссер даже задумался о продаже бренда ради своей команды.

После смерти Грачевского в СМИ появились слухи о непростой ситуации с будущим разделом наследства. Ведь у художественного руководителя «Ералаша» двое старших детей от первого брака, дочь от второго и сын от последней супруги. Все дети звезды имеют право на его собственность.

Пока неизвестно, оставил ли Грачевский завещание. По мнению друзей покойного, он хотел, чтобы его имуществом распоряжалась третья жена Екатерина.

Напомним, у Екатерины от знаменитого супруга 10-месячный сын Филипп. Женщина рассказала, что пришлось им пережить с того момента, когда она узнала, что у Грачевского на 75% процентов поражены легкие.

Фото starhit.ru/











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