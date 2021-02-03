Дочь Кузьмы Скрябина нашла работу

Дочь украинского музыканта, лидера группы «Скрябин» Андрея Кузьменко (Кузьмы) Барбара в 2020 году закончила в Киеве медицинский университет им. А. А Богомольца и устроилась работать в частную косметологическую клинику.





Девушка — врач-интерн дерматовенеролог. Она сообщила, что всю свою жизнь хотела быть врачом. В детстве Барбара столкнулась с акне и долго не могла его вылечить.

«Я мечтала побороть эту проблему и стать дерматологом, чтобы помогать людям», — написала Барбара в Instagram.

Она рассказала, как боролась со своей болезнью, которую удалось преодолеть только после консультации с медиками в Праге.

«Из личного опыта, я знаю, что проблемы с кожей на лице вызывают неуверенность в себе, плохое настроение, но решение этой проблемы есть и я точно знаю, как Вам помочь. Не забывайте, что здоровье — это самое главное, что есть в жизни каждого человека. …Будем красивыми и здоровыми вместе!» — призвала начинающий медик своих подписчиков.

Подписчики Барбары пожелали ей успехов и удачи в любимом деле.

Напомним, лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко трагически погиб в автомобильной аварии 2 февраля 2015 года. Авария произошла на трассе Кировоград — Запорожье в Днепропетровской области. Автомобиль Toyota Sequoia, за рулем которого находился Скрябин столкнулся с молоковозом. Музыкант погиб на месте.

Фото tsn.ua/, Instagram/dr.barbara_kuzmenko



197

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter