«Тень своего отца маразматичного»: сын Михаила Боярского ответил на проклятия

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Сергей Боярский, сын знаменитого «д'Артаньяна», сообщил, что вакцинировался от коронавируса отечественным препаратом «Спутник V» в Москве.



«После первой дозы было легкое недомогание в течение 48 часов, сонливость, слабость, температура до 37.5 по вечерам, но работать это не мешало, просто пропустил пару спортивных тренировок, потом все как рукой сняло.

Вторую дозу, через 21 день после первой, перенес вообще без симптомов. Контрольные замеры антител спустя 3 недели после второй дозы показали хороший результат, организм отреагировал серьезно, значение антител практически максимальное из возможных", — так подробно Боярский-младший описал историю своей вакцинации.



По его словам, Михаил Боярский и Лариса Лупиан, родители политика, тоже недавно привились «Спутником V» в Петербурге и перенесли прививку хорошо без побочной реакции.

После такого подробного поста, кроме положительных отзывов, в адрес Сергея Боярского посыпались критические комментарии и даже оскорбления в адрес его родных, на которые младшему-Боярскому пришлось ответить.

Напомним, семья Михаила Боярского поддерживает политику действующего президента России.

В марте 2014 года сам актер поддержал аннексию Крыма, подписав коллективное обращение к российской общественности «Деятели культуры России — в поддержку позиции президента по Украине и Крыму».

В 2015 Михаила Боярского в Украине внесли в «черный список» Министерства культуры. Артист также занесен в «Чистилище» «Миротворца» как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности нашей страны.

Фото Instagram/sergeyboyarskiy







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