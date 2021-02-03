«Верни деньги, Гарри»: солист Sex Pistols публично «наехал» на принца

Знаменитый британский музыкант Джон Лайдон, известный также, как Джонни Роттен («Гнилой Джонни») выступил с критикой в адрес принца Гарри.

Как пишет издание The Sun, 65-летний экс-лидер культовой панк-рок-группы Sex Pistols и группы Public Image Ltd заявил, что путь, выбранный внуком королевы Елизаветы II, вызвал у людей возмущение. И что своим эгоизмом он причиняет вред собственной семье.

«Этот принц Гарри не делает никаких попыток исправить ситуацию — он просто думает только о себе. Ну, привет. Верни деньги… Конечно, ужасно так говорить, потому что он, конечно, не может. И, прежде всего, он об этом никогда не просил. Но люди негодуют потому, что ему следовало выбрать лучший путь», — заявил певец.

Депутат британского парламента Норман Бейкер подсчитал, что герцог и герцогиня Сассекские со времени своей свадьбы в мае 2018 года, обошлись налогоплательщикам в сумму не менее 44 миллионов фунтов (около 60 миллионов долларов). В прошлом году Гарри и Меган Маркл объявили о том, что отказывается от статуса высокопоставленных членов королевской семьи. И переехали в Америку.

Джон Лайдон, который в молодости выступал в некоторых своих хитах 1970-х годов против монархии, теперь стал монархистом. Ранее он заявил, что вовсе не испытывает ненависти к королевской семье — хотя многие уверены в обратном. Во многом музыкант изменил свои взгляды благодаря матери принцев Уильяма и Гарри — принцессе Диане.

«Она была фантастической. Ди внесла во все это новый элемент. Она отказалась появиться и просто сыграть роль мультипликационного персонажа в чьей-то чужой шараде», — говорил он.

Джон Лайдон

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри выиграл в суде дело против СМИ, обвинивших его в уклонении от обязанностей.

Фото Twitter

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