Максим Фадеев пожаловался на Зеленского

Музыкальный продюсер Максим Фадеев опубликовал в Instagram свежее фото и пожелал своим подписчикам любви и мира.

Возможно, так музыкант отреагировал на последние события в России, возможно, грустный взгляд был навеян чем-то личным.

Фолловеры Фадеева сразу отметили необычный взгляд своего кумира и высказались по этому поводу. Подписчики из Украины решили поддержать музыканта, поблагодарили его за творчество. На что Фадеев с грустью уточнил, что в Украину приезжать не может. Его признали угрозой национальной безопасности.

Напомним, в мае 2020 года российскому продюсеру и музыканту Максиму Фадееву на три года запретили въезд на территорию Украины. Тогда в СМИ распространилась информация о том, что Фадеев снимал клип на песню Наргиз «Ты моя нежность» в оккупированном Крыму.

На самом деле клип снимался на Бали, но сама песня позже звучала в скандальном фильме «Крым» Алексея Пиманова.

Фото Instagram/fadeevmaxim

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