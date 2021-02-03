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Шоу-бизнес

Сивохо застал необычное ДТП в Киеве

10:00 3 февраля 2021
Сивохо

Шоумен и в недавнем прошлом советник секретаря СНБО Сергей Сивохо в последнее время часто публикует курьезные фото в соцсети. После странной «шахматной концепции» в туалете, артист показал ситуацию в центре Киева, где столкнулись автомобили модели Smart.

Инцидент произошел на улице Рейтерская. Судя по фото, маленькие смарты не пропустили друг друга. Их движение закончилось прямо на пешеходном переходе.

«Места не хватило… За поворотом стоял третий, который приехал на подмогу», — написал шоумен.

Подписчики Сивохо также с юмором прокомментировали совсем не смешную ситуацию.

Напомним, недавно Сивохо рассказал о страшном диагнозе, который ему поставили врачи в детстве и неудачных методах лечения болезни, из-за которых ему пришлось экстремально худеть.

Фото Instagram/ciboxo

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