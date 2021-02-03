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Шоу-бизнес

Сестра Мэрайи Кэри подала на нее в суд и требует 1,25 миллиона долларов

10:15 3 февраля 2021
Мэрайя Кэри

На американскую певицу Мэрайю Кэри подала в суд ее родная сестра Элисон. Как сообщает издание People, 59-летняя женщина обвиняет младшую сестру во лжи и клевете, требуя компенсации в размере 1,25 миллиона долларов.

Истица утверждает, что Мэрайя намеренно вызывала у нее «эмоциональный стресс», упомянув Элисон в мемуарах, которые поступили в продажу в сентябре прошлого года. Старшая Кэри называет звезду «бессердечной, злобной и мстительной». И заявляет, что из-за нее снова начала злоупотреблять алкоголем.


Так, Элисон называет ложью описание случая, когда она якобы бросила в Мэрайю чашку с кипятком, причинив той ожоги.

Певица также рассказала, что, когда ей было 12 лет, сестра пыталась продать ее сутенеру. Элисон говорит, что никаких доказательств этому Мэрайя не предоставила.

В августе прошлого года Элисон подала в суд также на их с Мэрайей мать Патрисию. Женщина утверждает, что ее в десятилетнем возрасте заставляли участвовать в «сатанинских оргиях» и заниматься сексом с незнакомыми мужчинами. Из-за пережитой в детстве травмой она стала употреблять наркотики и занялась проституцией.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Мэрайю Кэри обвиняли в сексуальных домогательствах.

Фото Instagram

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