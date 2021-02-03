Монатика впечатлил увесистый сосок в книге

Певец и хореограф Дмитрий Монатик, вернувшись с отдыха на Мальдивах, не только с головой окунулся в работу, но и решил поучаствовать во всеукраинской акции по продвижению чтения.

«Книги тренируют наше воображение, делая наш мозг более пластичным. У меня есть несколько фаворитов на книжной полке, которыми я с удовольствием хочу поделиться с вами и присоединиться к всеукраинской акции», — сообщил музыкант, добавив хештег #Читай_Досягай.

Монатик порекомендовал книги современного французского писателя Бернара Вербера «Танатонавты», «Империя ангелов», «Муравьи», отметив, что «автор не просто интересный, а очень неординарный».

По словам певца, книгу Рена Альфа «Фанки-идеи. Создание инноваций вне зоны комфорта» он прочел лет 7 назад и порекомендовал ее читать тем, кто интересуется

креативностью и инновациями.

«Кради как художник» Остина Клеона певец назвал вдохновляющим чтивом.

Особо Монатик отметил книгу бизнесмена и мецената Гарика Корогодского «Как потратить миллион, которого нет, и другие истории еврейского мальчика».

«Это книга настолько легкая, позитивная, и с прекрасным чувством юмора и очень поучительными жизненными историями! Однозначно рекомендую к прочтению и первую, и вторую части», — написал Монатик.

Певцу понравился дизайн и нейминг издания.

«Название книги просто, как все гениальное. Также впечатляет резиновая закладка с увесистым соском. Все очень выдержанно по стилю», — добавил артист.

Напомним, ранее Монатик поразил подписчиков зимним «шаффлом» в центре Киева.

Фото tv.ua/

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