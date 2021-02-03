На Марию Максакову набросились в России из-за откровений о матери

Живущая в Украине певица Мария Максакова вернулась в Россию и дала откровенное интервью на центральном телевидении, шокировав откровения о знаменитой матери — Людмиле Максаковой. Между ними всегда были непростые отношения, а последние четыре года они не общаются вовсе.

Певица не скрывает, что в детстве ей не хватало родительского внимания, заботы и понимания. По ее словам, мать была больше занята карьерой и личной жизнью, отличалась скверным характером.

В программе Мария раскрыла нелицеприятные подробности личной жизни Людмилы Васильевны и методы воспитания дочери. Иногда актриса устраивала репетиции собственных похорон, заставляя дочь играть траурный марш на фортепиано.

«Мама моя волновалась, бурный успех был не всегда. Иногда она снимала этот стресс путем шампанского и белого вина. Когда ей становилось скучно, она все убирала с большого стола, овального, еще от бабушки», — делилась Мария.

По ее словам, мать ложилась на стол, складывала руки на груди и давала наставления: «Ты должна ехать в грузовике вслед за катафалком и играть адажио Альбинони».

«Маша, играй… Репетировали мы ее похороны регулярно».

В те моменты она испытывала сильный стресс, рыдала, просила маму не умирать, но продолжала играть, заливаясь слезами.

Также Мария раскрыла детали личной жизни матери, ее отношения с мужчинами.

Откровения Максаковой вызвали бурную реакцию в России. В комментариях ее называют предательницей, мол не место «таким особам» на российском телевидении.

Пнул Марию и актер Станислав Садальский, обозвав ее лгуньей.

«Гадливая передача была у Бори‼ Каждое слово либо вранье, либо гадость в адрес своих близких Маша обиделась на мать, что та не захотела ее видеть, а как она хотела? И тем не менее Маша получила прекрасное образование, хорошо устроилась в жизни во многом благодаря именно матери и имени матери. Пришла с кинокамерами устроила видеосъемку в стиле индийско-украинского кино…», — написал Садальский в Instagram.

Напомним, Мария Максакова вместе в мужем Денисом Вороненковым переехали в Киев в 2016 году. А в 2017 он был застрелен в центре Киева. Певица осталась жить в Украине, воспитывает сына Ивана. С двумя старшими детьми от первого мужа Владимира Тюрина — сыном Ильей и дочкой Люсей, оставшимися с отцом, она не видится.

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