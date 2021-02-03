Эллерта отлупили на футболе

Победитель шоу «Холостячка» Александр Эллерт продолжает налаживать отношения с сыном актрисы Ксении Мишиной Платоном. Комик показал, как их недавно приняли на футболе.

В сторис Instagram-аккаунта комик рассказал, что когда они с Платоном пришли на футбол к старому другу Эллерта, то по традиции, им пришлось пройти через «коридор новичков».

Сначала через «коридор» пропустили футболистов киевской команды.

А потом досталось и Александру с Платоном. Спортсмены били комика руками и ногами по спине.

Маленький Планом даже упал, стараясь быстрее преодолеть «коридор». Ему помогли встать и слегка по-доброму шлепнули.

Напомним, ранее Александр Эллерт смутил Мишину, неправильно ответив на вопросы об их первой встрече.

Фото instagram.com/ellert_a/

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