Эллерта отлупили на футболе
Победитель шоу «Холостячка» Александр Эллерт продолжает налаживать отношения с сыном актрисы Ксении Мишиной Платоном. Комик показал, как их недавно приняли на футболе.
В сторис Instagram-аккаунта комик рассказал, что когда они с Платоном пришли на футбол к старому другу Эллерта, то по традиции, им пришлось пройти через «коридор новичков».
Сначала через «коридор» пропустили футболистов киевской команды.
А потом досталось и Александру с Платоном. Спортсмены били комика руками и ногами по спине.
Маленький Планом даже упал, стараясь быстрее преодолеть «коридор». Ему помогли встать и слегка по-доброму шлепнули.
Напомним, ранее Александр Эллерт смутил Мишину, неправильно ответив на вопросы об их первой встрече.
Фото instagram.com/ellert_a/143
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