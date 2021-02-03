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Шоу-бизнес

«Свадьбы не было»: Алина Астровская поделилась подробностями торжества и показала забавные фото

12:15 3 февраля 2021
Алина Астровская и Антон Лаврентьев

Звезда «Орла и Решки» Алина Астровская поделилась подробностями бракосочетания с коллегой Антом Лавретьевым, с которым встречалась почти три года. Они расписались 1 февраля в кругу самых близких. Алина поделилась подробностями торжества и показала яркие фото.

Невеста рассказала, что пока они не устраивали большое торжество. И не уверены, будут ли собирать гостей за большим столом.

«Свадьбы не было! 1.02.2021 у нас состоялась самая весёлая и трепетная роспись. И теперь мы сами не знаем, делать большое торжество или сохранить этот момент таким», — сообщила Алина.

Также она трепетно поблагодарила своего мужа за то, что рядом с ним «обречена быть счастливой».

Для Алины это уже третий брак. Впервые она вышла замуж в 18 лет за футболиста Евгения Бредуна. Через три года пара развелась. Вторым мужем стал бизнесмен Игорь, с которым Алина прожила два года.

Ранее громкую свадьбу сыграли «Холостяк» Никита Добрынин и Даша Квиткова. Пышное торжество устроил телеведущий Владимир Остапчук.

Фото Instagram.com/alina_astrovskaya

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