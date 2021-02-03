«Кажется, мы разводимся»: Дантес взвыл из-за пристрастия Дорофеевой

Телеведущий Владимир Дантес, который жаловался на маму, запрещающую ему снимать видео для сториз, рассказал, что его жена Надя Дорофеева подсела на знаменитый сериал Netflix «Бриджертоны».

«Мне кажется, мы разводимся», — сообщил ведущий.

Надя Дорофеева, приехавшая со съемок, вечером с тарелкой пельменей уткнулась в сериал, Дантесу ничего не оставалось делать, как смотреть фильм вместе с ней.

Напомним, недавно обнаженные Дантес с Дорофеевой своим беспафосным видео рассмешили фолловеров, а бизнесмена Гарика Корогодского довели до брани.

Фото Instagram/vladimirdantes

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