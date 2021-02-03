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Шоу-бизнес

«Кажется, мы разводимся»: Дантес взвыл из-за пристрастия Дорофеевой

12:22 3 февраля 2021
Дантес и Дорофеева

Телеведущий Владимир Дантес, который жаловался на маму, запрещающую ему снимать видео для сториз, рассказал, что его жена Надя Дорофеева подсела на знаменитый сериал Netflix «Бриджертоны».

«Мне кажется, мы разводимся», — сообщил ведущий.

Надя Дорофеева, приехавшая со съемок, вечером с тарелкой пельменей уткнулась в сериал, Дантесу ничего не оставалось делать, как смотреть фильм вместе с ней.

Напомним, недавно обнаженные Дантес с Дорофеевой своим беспафосным видео рассмешили фолловеров, а бизнесмена Гарика Корогодского довели до брани.

Фото Instagram/vladimirdantes

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