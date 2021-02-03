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Шоу-бизнес

Прикрыла наготу одними лишь наклейками: рэперша Карди Би поделилась откровенным видео

0:06 4 февраля 2021
Карди Би

Популярная американская рэперша Карди Би (настоящее ее имя Белкалис Марленис Альманзар) прорекламировала в Instagram выход своего нового сингла «Up», снявшись на видео в весьма фривольном виде. Весь наряд практически голой 28-летний звезды представлял собой несколько розовых наклеек, прикрывавших наготу в стратегических местах, и веревочек с бусинами. Видео набрало почти 17 миллионов просмотров. В таком же костюме любительница эпатажа снялась и для обложки трека.

 

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Карди Би ополчилась на героиню мультфильмов Свинку Пеппу, подающую дурной пример ее двухлетней дочке Калчер.

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