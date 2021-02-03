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Шоу-бизнес

Дочь Добкина попала на «оргию» MARUV

12:39 3 февраля 2021
MARUV

Дочь политика Михаила Добкина, которая после отдыха в теплых краях вернулась в Украину, «засветилась» на выступлении эпатажной певицы MARUV.

Алла Добкина во время концерта сняла видео, которое певица Анна Корсун выложила в сториз в своем Instagram.

На кадрах видно, что Алла Добкина стоит в первых рядах возле сцены, на которой танцуют девушки в провокационных облегающих красных и черных костюмах.

Дочь политика снимает себя, пританцовывает, а потом показывает пальцем в сторону сцены и переводит камеру на артистов.

Недавно MARUV, приехавшая в Объединенные Арабские Эмираты, где также отдыхала и Алла Добкина, устроила пикантную фотосессию в бассейне вместе со своей хореографом и танцовщицей Олей Бойко. Она пожелала фолловерам «так висеть от всей души» и «кайфовать».

На одном из ее выступлений в Дубае побывал репер Моргенштерн, который увидев, что творит певица и ее группа на сцене, написал, что «не понял, что делают эти тети».

Фото Анны Корсун из социальных сетей.

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