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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поделилась страхом из-за заболевшей матери

12:37 3 февраля 2021
Анна Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна в очередной раз ответила на вопрос подписчиков о своей звездной маме.

В Stories Instagram-аккаунта девушка сообщила, что переживает за маму, хочет, чтобы та скорее выздоровела, молится об этом, а также благодарна тем людям, которые ее поддерживают, но не задают лишних ненужных вопросов.

Анна отметила, что здоровье близких является одной из важнейших составляющих счастья для нее.

Напомним, недавно Анна сообщила, что покидает Россию.

Фото Instagram/anna_zavorotnyuk

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