Огонь и пламя: Алена Омаргалиева впечатлила откровенной фотосессией для мужского журнала

Солистка дуэта TamerlanAlena Алена Омаргалиева впечатлила откровенной фотосессией для мужского журнала. Эффектная блондинка украсила обложку глянца XXL и дала большое интервью, в котором рассказала о сольном проекте, работе с мужем, а также поделилась тем, что думает о стандартах красоты.

На фото Алена позирует в сексуальных нарядах, демонстрируя стройную фигуру. А вот полностью оголиться певица не решилась.

Поклонников впечатлила чувственная фотосессия Алены. Они оставляют в комментария комплименты и восторженные отзывы.

Ранее Алена рассказала, что потеряла двоих детей на раннем сроке беременности. Но она не отчаивается, мечтает о пополнении в семье. Они с мужем обвенчались в церкви, следуют наставлениям медиков.

Фото Instagram.com/tamerlan_alena

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