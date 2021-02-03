Невестка Оксаны Марченко сделала интимное признание про жизнь с ее сыном

Невестка телеведущей Оксаны Марченко Екатерина, постоянно публикующая в сети свои фото, снимком в свадебном платье сопроводила пост о семейной жизни.

Молодая женщина призналась, что еще до свадьбы они с Богданом жили вместе. После росписи изменился не только официальный статус в документах, но эмоциональное восприятие.

«Стало меньше тревоги и волнений. То, что все воспринимают нас мужем и женой, изменило очень многое. Мы морально выросли, больше думаем о будущем. Мы хорошо влияем друг на друга и спокойно реагируем на аргументы», — объяснила Екатерина.

Напомним, свекровь Екатерины Оксана Марченко, которая также активна в соцсетях и завела для этого еще и YouTube-канал, недавно озаботилась проблемами русского языка в Украине.

Фото Instagram/90_katerina60

250

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter