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Шоу-бизнес

Невестка Оксаны Марченко сделала интимное признание про жизнь с ее сыном

12:51 3 февраля 2021
Екатерина Марченко

Невестка телеведущей Оксаны Марченко Екатерина, постоянно публикующая в сети свои фото, снимком в свадебном платье сопроводила пост о семейной жизни.

Молодая женщина призналась, что еще до свадьбы они с Богданом жили вместе. После росписи изменился не только официальный статус в документах, но эмоциональное восприятие.

«Стало меньше тревоги и волнений. То, что все воспринимают нас мужем и женой, изменило очень многое. Мы морально выросли, больше думаем о будущем. Мы хорошо влияем друг на друга и спокойно реагируем на аргументы», — объяснила Екатерина.

Напомним, свекровь Екатерины Оксана Марченко, которая также активна в соцсетях и завела для этого еще и YouTube-канал, недавно озаботилась проблемами русского языка в Украине.

Фото Instagram/90_katerina60

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