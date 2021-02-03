Вороны «атаковали» замок Галкина

Юморист Максим Галкин «ополчился» на ворон, сидевших на высоких деревьях возле их дома.

В сториз в Instagram Галкин выложил короткое видео, снятое им из окна дома. Юморист снимает медленно падающий снег, поднимает камеру вверх… В этот момент его внимание привлекает карканье ворон — Максим Галкин наводит на них камеру и, обращаясь к птицам, вопрошает: «Что вы каркаете?!»

Недавно Максим Галкин выложил в соцсети архивное видео — отрывки выступления на праздновании 100-летии журнала «Огонек в 1999 году. В, частности, он пародировал в то время еще находящегося у власти Бориса Ельцина — нынешний хозяин Кремля тогда был и.о. премьер-министра России. «Если Клинтон будет перед нами трясти своими боеголовками, то Путин его в туалете поймает и в сортире замочит… Напоследок хочу сказать. Я рад, что вы здесь сегодня собрались, веселитесь. Надо веселиться. Потому что в ближайшее время, видимо, больше поводов для веселья не предвидится», — говорил Галкин голосом Ельцина. Путин, сидящий в зрительном зале, смеялся над его шутками, которые Максим Галкин называет «актуальными и сейчас».

Фото Максима Галкина из социальных сетей.

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