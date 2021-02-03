Вдова Грачевского попала в громкий скандал после появления на телевидении

Молодая вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская, которая нарушила молчание и после смерти мужа появилась на телевидении, попала в громкий скандал. В программе «Пусть говорят» на Первом канале подняли не очень приятную для женщины тему раздела имущества Грачевского между всеми его наследниками. В студии предположили, что родственники могут развернуть настоящую войну. После смерти создателя «Ералаша» появился его внебрачный сын — Максим Красиков.

Тему личной жизни Грачевского и раздела имущества обсуждала журналистка Мариана Саид Шах, которой Грачевский дал интервью незадолго до смерти.

«Мне удивительно, почему Катя не принимает этого парня. Ведь у Бориса есть и другие дети — дочь Василиса от второго брака, взрослые сын и дочь от первого… С ними-то вы общаетесь», — обратилась Саид Шах к Белоцерковской.

На этот Белоцерковская никак не отреагировала, лишь отметила, что не хотела бы сейчас поднимать эти темы. «Все будет хорошо, никто не будет обижен», — лишь сказала она.

Но после эфира Мариана вдруг обвинила Катерину в неадекватности и рукоприкладстве. Якобы вдова Грачевского набросилась на нее после съемок.

«Катя с каким-то молодым человеком, которого я видела первый раз в жизни, выловила меня в коридоре, прижала к стенке, и они вдвоем стали махать руками. Катя кричала: „Зачем вы поднимаете эту тему, зачем вы начали говорить про внебрачного сына?“. Я думала, они меня изобьют!» — заявила журналистка. Она считает, что если бы не редакторы ток-шоу, Катерина могла избить ее.

Белоцерковская оперативно отреагировала на заявление Марианы и заверила, что ее слова о драке — вранье.

«Как же не стыдно Саид Шах говорить о драке??? Стыдно так врать! К вам подошли с вопросом, зачем в программе памяти моего мужа говорить о его внебрачных детях. Какая стенка? Какие кулаки??? Мариана, у меня умер муж, а вы на этом делает пиар! Мерзко и гадко! Никому не позволю устраивать грязь вокруг фамилии моего мужа!», — написала Белоцерковская в Instagram.

Ее поддержал друг семьи Владимир Долинский. В комментарии КП.ру он заверил, что сопровождал Катерину после съемок и никакого скандала не заметил.

«Я был с Катей до последнего момента — ни с кем отношений она не выясняла. Если бы Катя была чем-то недовольна, она бы сказала это прямо в студии. Поэтому мне очень удивительно, что Саид Шах, которую я хорошо знаю, в чем-то ее обвиняет…», — сказал Долинский.

Напомним, Борис Грачевский скончался на 72 году жизни из-за осложнений от коронавируса. Молодая вдова тяжело переживает потерю мужа, у нее на руках остался десятимесячный сын Филипп

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