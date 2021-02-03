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Шоу-бизнес

Мишину растрогал сюрприз от «двух любящих мужчин»

4:21 4 февраля 2021
Мишина

Актриса Ксения Мишина, несмотря на то, что День влюбленных еще не наступил, уже получила праздничную валентинку.

В Instagram Stories Ксения показала признание в любви от сына Платона и своего избранника Александра Эллерта.

«Люблю тебя неистово. Саша и Платон», — такие слова были написаны на открытке-сердечке.

Ранее Мишина эмоционально рассказала о своей любви к сыну, назвав его своим ангелом-хранителем. «Все лучшее со мной происходило благодаря ему. Решимость, сила и непоколебимость, вот качества которые я получила в награду за путь материнства!» — написала актриса.

Ксения считает, что ее симпатичный маленький сын, повзрослев, может стать еще тем сердцеедом.

Фото Instagram/misha.k.ua⠀

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