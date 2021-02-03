Грустная Лиза Мари Пресли поделилась фото с тремя повзрослевшими дочками

Американская певица Лиза Мари Пресли, единственная дочь «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли, в честь своего 53-летия поделилась в Instagram фотографией с тремя повзрослевшими дочками. И поблагодарила фанатов за пожелания счастливого дня рождения, а дочерей — за поддержку.

Однако подписчики Пресли обратили внимание на то, что именинница выглядит грустной. «Но ты забыла улыбнуться», «Я так рада, что вы провели свой день рождения со своими тремя великолепными девочками. Надеюсь, что будущее принесет вам радость после всей боли, которую вы пережили», «Если бы я мог обнять вас всех и забрать вашу боль», — писали в комментариях.

В июле прошлого года в семье Пресли произошла страшная трагедию: в 27 лет застрелился сын Лизы Мари Бенджамин Кио.

В октябре, когда Бенджамину должно было исполниться 28 лет, его мать написала трогательное послание, в котором назвала его «своим прекрасным ангелом» и сказала, что ее сердце и душа всегда с ним. «Глубина боли душит, она бездонна», — написала певица.

Дочь Элвиса и Присциллы Пресли была замужем четыре раза. В браке с музыкантом Дэнни Кио она, помимо сына, родила дочь Райли, которой уже исполнился 31 год.

Вторым мужем Лизы Мари был певец Майкл Джексон, третьим — актер Николас Кейдж (брак с кинозвездой был самым коротким — они расстались спустя три с половиной месяца после свадьбы).

В 2006 году Лиза Мари вышла замуж за музыканта и продюсера Майкла Локвуда. В этом браке 7 октября 2008 года родились девочки-двойняшки Харпер и Финли. 13 июня 2016 года Пресли подала на развод.

Лиза Мари с дочками и сыном

Фото Instagram

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