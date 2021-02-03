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Шоу-бизнес

Жена Сергея Бабкина назвала причину травмы на лице мужа

14:20 3 февраля 2021
Бабкин с женой

Супруга музыканта Сергея Бабкина Снежана рассказала в Instagram, что ее муж стал тренером нового сезона «Лиги смеха», а также объяснила, откуда у него взялась ссадина на лбу.

«Это очень смешная история», — рассказывает Снежана.

По словам жены певца, чтобы его команда лучше играла, Бабкин посылал команде смешные видео и пародии. В одном таком ролике артист, не успевший сделать маникюр, поранил себе лоб, резко проведя по нему ногтем.

Напомним, у музыканта Сергея Бабкина в последнее время резко ухудшилось зрение. Причиной стал опасный вирус, поразивший почки. У артиста диагностировали воспаление задней стенки глаз и отслоение сетчатки.

Пара 1 февраля улетела в Австрию, где артист пройдет полное обследование. На 5 февраля ему назначили операцию.

Фото Instagram/snezhana_babkina

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