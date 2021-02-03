Деми Мур раскрыла секрет своей странной внешности в беседе с Наоми Кэмпбелл

Голливудская актриса Деми Мур удивила своих поклонников странной внешностью на состоявшемся в Париже коллекции Fendi. Ее появление на подиуме вызвало слухи о том, что 58-летняя актриса сделала пластическую операцию. Предполагали также, что ей неудачно наложили макияж. Теперь дело, похоже, разъяснилось.

Деми побеседовала с супермоделью Наоми Кэмпбелл в программе «Без фильтров с Наоми», которая была записана для YouTube-канала модели, также, к слову, принимавшей участие в том же показе Fendi.

Правы оказались те, кто винил стилистов. Во время разговора с Наоми Мур выглядела, как обычно — ее щеки и скулы больше не казались неестественными. Так что секрет раскрылся: Деми просто сделали контуринг лица, который своеобразно смотрелся при освещении в зале.

Фото Instagram/ YouTube



261

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter