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Деми Мур раскрыла секрет своей странной внешности в беседе с Наоми Кэмпбелл

15:43 3 февраля 2021
Деми Мур и Наоми Кэмбелл

Голливудская актриса Деми Мур удивила своих поклонников странной внешностью на состоявшемся в Париже коллекции Fendi. Ее появление на подиуме вызвало слухи о том, что 58-летняя актриса сделала пластическую операцию. Предполагали также, что ей неудачно наложили макияж. Теперь дело, похоже, разъяснилось.

Деми побеседовала с супермоделью Наоми Кэмпбелл в программе «Без фильтров с Наоми», которая была записана для YouTube-канала модели, также, к слову, принимавшей участие в том же показе Fendi.

Правы оказались те, кто винил стилистов. Во время разговора с Наоми Мур выглядела, как обычно — ее щеки и скулы больше не казались неестественными. Так что секрет раскрылся: Деми просто сделали контуринг лица, который своеобразно смотрелся при освещении в зале.

Фото Instagram/ YouTube

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