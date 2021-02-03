"Ферзевый гамбит", "Корона", "Борат 2": все номинанты на премию "Золотой глобус"

В среду, 3 февраля, Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила претендентов на ежегодную престижную премию «Золотой глобус», которая будет вручаться в этом году 28 февраля. Ею награждают лучшие фильмы и телесериалы, а также их создателей. По своей значимости «Золотой глобус» уступает только «Оскару».

Объявление номинантов состоялось в прямом телеэфире. В этом году честь назвать претендентов выпала популярным актрисам Саре Джессике Паркер и Тараджи Хенсон.

Сначала кинономинации:

Лучший анимационный фильм — «Душа», «Легенда о волках», «Путешествие на Луну», «Вперед», «Семейка Крудсов: Новая эра»

Лучший иностранный фильм — «Еще по одной» (Дания), «Минари» (Южная Корея, США), «Вся жизнь впереди» (Италия), «Двое» (Франция), «Плачущая женщина» (Гватемала, Франция)

Лучший комедийный киноактер — Дев Пател («История Дэвида Копперфилда»), Джеймс Корден («Выпускной»), Саша Барон Коэн («Борат 2»), Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон»), Энди Сэмберг («Зависнуть в Палм-Спрингс»)

Лучший киноактер второго плана — Саша Барон Коэн («Суд над чикагской семеркой»), Джаред Лето («Мелочи»), Билл Мюррей («Последняя капля»), Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами»), Дэниел Калуя («Иуда и черный мессия»)

Лучшая киноактриса второго плана — Оливия Колман («Отец»), Аманда Сейфрид («Манк»), Джоди Фостер («Мавританец»), Гленн Клоуз («Деревенская элегия»), Хелена Ценгел («Новости мира»)

Лучший кинорежиссер — Дэвид Финчер («Манк»), Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой»), Хлоя Чжао («Земля кочевников»), Эмеральд Феннелл («Перспективная девушка»), Реджина Кинг («Одна ночь в Майами»)

Лучший сценарий — «Тенет», «Полночное небо», «Манк», «Душа», «Новости мира»)

Лучшая комедийная киноактриса — Аня Тейлор-Джой («Эмма»), Мария Бакалова («Борат 2»), Кейт Хадсон («Музыка»), Мишель Пфайффер («Французский выход»), Розамунд Пайк («Аферистка»)

Лучшая комедия или мюзикл — «Борат 2», «Гамильтон», «Музыка», «Выпускной», «Зависнуть в Палм-Спрингс»

Лучший драматический киноактер — Гэри Олдмен («Манк»), Энтони Хопкинс («Отец»), Риз Ахмед («Звук металла»), Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), Тахар Рахим («Мавританец»)

Лучшая драматическая киноактриса — Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»), Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Кэри Маллиган, («Перспективная девушка»), Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холлидэя»)

Лучшая кинодрама — «Манк», «Отец», «Земля кочевников», «Перспективная девушка», «Суд над чикагской семеркой»

Теперь телевизионные номинации:

Лучший драматический телесериал — «Корона», «Мандалорец», «Озарк», «Страна Лавкрафта», «Сестра Ретчед»

Лучший комедийный сериал — «Эмили в Париже», «Стюардесса», «Тед Лассо», «Шиттс-Крик», «Великая»

Лучший мини-сериал — «Нормальные люди», «Ферзевый гамбит», «Отыграть назад», «Неортодоксальная», «Голос перемен»

Лучший актер в драматическом сериале — Джейсон Бэйтмен («Озарк»), Джош О’Коннор («Корона»), Мэттью Рис («Перри Мэйсон»), Аль Пачино («Охотники»), Боб Оденкирк («Лучше звоните Солу»)

Лучшая актриса в драматическом сериале — Оливия Колман («Корона»), Эмма Коррин («Корона»), Лора Линни («Озарк»), Сара Полсен («Сестра Ретчед»), Джоди Комер («Убивая Еву»)

Лучший актер в комедийном сериале — Дон Чидл («Черный понедельник»), Николас Холт («Великая»), Юджин Леви («Шиттс-Крик»), Джейсон Судекис («Тед Лассо»), Рами Юссеф («Рами»)

Лучшая актриса в комедийном сериале — Лили Коллинз («Эмили в Париже»), Кэйли Куоко («Стюардесса»), Кэтрин О’Хара («Шиттс-Крик»), Эль Фэннинг («Великая»), Джейн Леви («Необыкновенный плейлист Зои»)

Лучший телеактер второго плана — Брендан Глисон («Правило Коми»), Дэниел Леви («Шиттс-Крик»), Джим Парсонс («Голливуд»), Дональд Сазерленд («Отыграть назад»), Джон Бойега («Голос перемен»)

Лучшая телеактриса второго плана — Джиллиан Андерсон («Корона»), Хелена Бонэм Картер («Корона»), Джулия Гарнер («Озарк»), Энни Мерфи («Шиттс-Крик»), Синтия Никсон («Сестра Ретчед»)

Лучший актер в мини-сериале или телефильме — Брайан Крэнстон («Ваша честь»), Джефф Дэниелс («Правило Коми»), Хью Грант («Отыграть назад»), Марк Руффало («Я знаю, что это правда»), Итан Хоук («Птица доброго Господа»)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме — Кейт Бланшетт («Мисс Америка»), Николь Кидман («Отыграть назад»), Аня Тейлор-Джой («Ферзевый гамбит»), Шира Хаас («Неортодоксальная»), Дэйзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди»).

Отметим успех Ани Тейлор-Джой, которая претендует на «Золотой глобус» сразу в двух номинациях — как киноактриса, и как телеактриса. «ФАКТЫ» публиковали с ней интервью. Читайте — Звезда сериала «Ферзевый гамбит» Аня Тейлор-Джой: «Шахматный мир полон страсти и невероятно сексуален»

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