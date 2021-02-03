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Шоу-бизнес

Полуголый Цымбалюк устроил эротическую фотосессию с невестой

16:50 3 февраля 2021
тарас цымбалюк

Актер Тарас Цымбалюк, у которого недавно сорвались съемки из-за травмы на площадке, нашел, чем заполнить появившуюся паузу. Звезда сериалов «Крепостная», «Спіймати Кайдаша» и «Вскрытие покажет-2» устроил эротическую фотосессию со своей невестой Тиной Антоненко.

Фотостудия, которую выбрала пара, была оформлена в стиле творческой мастерской художника-скульптора. У Тараса и Тины была возможность проверить свои навыки в гончарном искусстве, перемазать друг друга глиной, а потом насладиться уединением посреди творческого хаоса.


В интервью «ФАКТАМ» Цымбалюк рассказывал, что благодарен карантину за то, что они с Тиной получили возможность чаще бывать дома, а потому сблизились и разобрались в своих чувствах.

Летом Тарас и Тина устроили фотосессию на природе в стиле «ню» и получили много восторженных отзывов.

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