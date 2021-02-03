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Экс-адвокат Ефремова рассказал о тайнике артиста, в котором хранится огромная сумма

17:15 3 февраля 2021
ефремов

Артист Михаил Ефремов, отбывающий в колонии срок за пьяное смертельное ДТП, действительно приберег в банковской ячейке крупную сумму, чтобы не прозябать после освобождения. Родственники могут не рассчитывать на эти деньги — доступ к ячейке Ефремов никому не даст. Об этом в интервью КП заявил бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Несмотря на то, что артист со скандалом расстался со своим защитником еще до завершения судебного процесса, Пашаев намерен беречь адвокатскую тайну. Про сбережения Ефремова адвокат знает, но комментирует этот факт неохотно.

«Банковскую ячейку он не отдаст никому и никогда, уж я-то знаю… Жене Ефремов передал права к банковскому счету, где у него хранится около 5 миллионов рублей. А в ячейке гораздо больше. 100 миллионов — скромная сумма, берите выше», — рассказал адвокат.

Напомним, Софья Кругликова, жена Ефремова, пыталась получить от мужа доступ к банковской ячейке, но наткнувшись на отказ, пригрозила больше не присылать передачи в колонию.

Фото efremovmfan/Instagram

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