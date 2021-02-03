87-летняя Джоан Коллинз показала 16-летнюю внучку – мнения в сети разделились

Британская актриса и писательница Джоан Коллинз, известная по роли Алексис в культовом телесериале 1980-х «Династия», а также по фильмам «Зимняя сказка», «Жеребец», «Бравадос», показала свою 16-летнюю внучку Аву Грейс. 87-летняя кинозвезда опубликовала в Instagram две фотографии — юной Авы, а рядом свою собственную, взятую из фильма 1955 года «Земля фараонов». «Моя прекрасная внучка Ава Грейс Ньюли в 16 лет очень похожа на меня 20-летнюю», — подписала снимки Коллинз, добавив «Яблоко от яблони недалеко падает».

Мнения подписчиков актрисы разделились. Некоторые говорили, что бабушка с внучкой действительно очень похожи. Другие утверждали, что не видят ни малейшего сходства. И что Ава, скорее, больше напоминает своего дедушку. Кто-то пришел к мнению, что Ава красива по-своему, и что красоту она явно унаследовала от Джоан — хотя и не стала ее точной копией.

Ава Грейс — дочь 55-летнего Александра Ньюли, сына Джоан от второго брака с британским актером и певцом Энтони Ньюли. С единственным сыном у Коллинз напряженные отношения. Александр ранее обвинял мать в нарциссизме. И заявлял, что она фактически бросила его и свою дочь Тару в погоне за славой.

Дама Джоан, которая в 2015 году была удостоена королевой Елизаветой Ордена Британской империи, была замужем пять раз. Ее первым мужем стал ирландский актер Максвелл Рид, с которым она прожила с 1952 по 1956 год. Позже у нее были романы с братом Чарли Чаплина Сидни и актером Уорреном Битти. В 1963 году она вышла замуж за Ньюли, родив ему двоих детей. Они развелись в 1971 году. Следующим супругом кинозвезды, в 1973 году, стал руководитель звукозаписывающей студии Apple Records Рон Касс, от которого она родила еще одну дочь — Катяну. Этот брак завершился в 1983 году.

Спустя два года Джоан вышла замуж за шведского певца Питера Холма, с которым развелась в 1987 году. В 2002 году Коллинз пошла под венец в пятый раз — за театрального менеджера Перси Гибсон, который моложе ее на 32 года. Они до сих пор живут вместе.

Джоан со вторым мужем Энтони Ньюли. Фото Daily Mail

Джоан и Перси

Фото Instagram

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