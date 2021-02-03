С Ефросининой случилась истерика при виде "одевшейся в девочку" Дорофеевой

Надя Дорофеева, звездный тренер шоу «Голос країни», в перерывах между съемками пробует новые образы. На этот раз стилист «Голоса» Ольга Слонь подобрала для звезды белое блестящее платье, легкое, укороченное и с открытой спиной. Певица призналась, что чувствует себя «как в девочку оделась».

Новый образ Дорофеевой понравился еще одной ценительнице модных «луков» — Насте Каменских. А телеведущая Маша Ефросинина и вовсе была вне себя от восхищения. «Истерика!!! Восторг», — написала она.

Напомним, на предыдущем выпуске шоу «Голос країни» Надю Дорофееву одна из участниц заставила прослезиться. Песня о родительской любви вызвала у певицы воспоминания об отце, которого не так давно не стало.

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