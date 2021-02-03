27.76 / 28.10 33.46 / 33.84
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

С Ефросининой случилась истерика при виде "одевшейся в девочку" Дорофеевой

17:43 3 февраля 2021
дорофеева

Надя Дорофеева, звездный тренер шоу «Голос країни», в перерывах между съемками пробует новые образы. На этот раз стилист «Голоса» Ольга Слонь подобрала для звезды белое блестящее платье, легкое, укороченное и с открытой спиной. Певица призналась, что чувствует себя «как в девочку оделась».

Новый образ Дорофеевой понравился еще одной ценительнице модных «луков» — Насте Каменских. А телеведущая Маша Ефросинина и вовсе была вне себя от восхищения. «Истерика!!! Восторг», — написала она.

Напомним, на предыдущем выпуске шоу «Голос країни» Надю Дорофееву одна из участниц заставила прослезиться. Песня о родительской любви вызвала у певицы воспоминания об отце, которого не так давно не стало.

342

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дантес и Дорофеева

«Кажется, мы разводимся»: Дантес взвыл из-за пристрастия Дорофеевой

MARUV

Дочь Добкина попала на «оргию» MARUV

Виктор Павлик

Алла Пугачева «пришла на помощь» стареющему Виктору Павлику

Наташа Королева и Людмила Порывай

«Ты так похудела»: 74-летняя мать Наташи Королевой в купальнике впечатлила дочь

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер