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Шоу-бизнес

Осадчая признанием в любви поздравила Горбунова с "льняной" свадьбой

18:09 3 февраля 2021
осадчая

Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов отмечают четыре года со дня бракосочетания. Эту дату по народным традициям называют льняной свадьбой и подарки готовят соответствующие. Осадчая желает мужу «еще много раз по четыре» и надеется отпраздновать золотую свадьбу.

«Счастлива, что в этот день четыре года назад сказала тебе „да“. До золотой свадьбы еще далеко, но сегодня наша льняная свадьба», — напомнила телеведущая.

А Юрий Горбунов поблагодарил жену за сына и согласился: в их семейной жизни еще будет много важных дат.

Напомним, спустя две недели после свадьбы Осадчей и Горбунова у молодых супругов родился сын Иван. О регистрации брака телеведущие не сообщали публично: секрет раскрылся, когда пару стали поздравлять друзья и знакомые.

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