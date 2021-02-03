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"Грязные танцы": Оля Полякова показала, как отрывалась со звездами на своем дне рождения

19:23 3 февраля 2021
оля полякова

Певица Оля Полякова хорошо оторвалась на вечеринке по случаю дня рождения. Звезда устроила настоящие «грязные танцы», веселясь в компании подруг Екатерины Кухар, Даши Астафьевой, Маши Ефросининой, Леси Никитюк и других звезд.

34 года Поляковой исполнилось еще 17 января, но тогда певица отдыхала на Мальдивах. Вернувшись в Киев, Полякова получила приглашение выступить в клубе на вечеринке в честь какой-то знаменитости и даже не подозревала, что друзья устроили сюрприз и главной гостьей на торжестве станет сама Оля.

Рассматривая фоторепортаж с вечеринки, часть гостей радовалась, что попала в кадр, а некоторые были довольны, что фото мало и они не в цвете.

Напомним, ранее такую же вечеринку-сюрприз Оля Полякова организовала для приятельницы. Именинница до последнего не знала, что ждет ее в ресторане.

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