Не надо больше петь: бывший судья "Х-фактора" раскритиковал Софию Ротару

Российский музыкальный критик и бывший судья шоу «Х-фактор» Сергей Соседов снова жестко прошелся по новому творчеству Софии Ротару. Соседов считает, что артистке пора завершать песенную карьеру. Более того, критик уверен, что Ротару и сама понимает, что ей не стоит выступать, но боится обидеть приглашающую сторону.

«Соня себя исчерпала, безусловно. Соня уже, конечно, не та, что тут говорить», — заявил Соседов на YouTube канале Елены Ханги.

Критик хвалит старые песни Ротару, а вот к новым хитам относится без восторга: «Эти новые песни — как одна большая. „…Ты мой океан любви…“, „…Мелодия моей любви…“, все какие-то океаны и моря любви, и все одно и то же… Она может из „Огонька“ в „Огонек“ петь одно и то же, а все будут думать, что это новая песня».

«Слабый репертуар, который не запоминается. Нет мелодий, нет красивых мотивов… Когда-то она пела эмоциональные молдавские, украинские мелодии, это было чудо. А сейчас она поет про какие-то океаны любви, и все это музыкально не интересно. И Соня понимает, что это не интересно… И Соня как свадебная генеральша приезжает и поет, хотя петь ей уже не надо», — подытожил Соседов.

Напомним, сын Ротару Руслан Евдокименко резко ответил Соседову за нападки на певицу. Музыкальный критик удостоился эпитета «бесталанный клоун».

Соседов за украинофобские высказывания и оправдание российской агрессии в Крыму внесен в базу Миротворца. Фамилия критика на сайте появилась в 2017 году.





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