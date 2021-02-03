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Умер многолетний автор текстов Евгения Петросяна и других российских юмористов

23:08 3 февраля 2021
Вячеслав Полейко

В России умер Вячеслав Полейко — автор сатирических текстов для Евгения Петросяна, «Кривого зеркала», «Новых русских бабок». О смерти Полейко рассказал комик-стендапер Александр Морозов, который также сотрудничал с именитым автором.

«Как же мы в последнее время устали от некрологов. Утром я узнал, что умер мой друг — Слава Полейко. Для тех, кто его не знает: все „страшилки“, которые мы с Витей Разумовским показывали в „Кривом зеркале“ — это все написал Славик», — рассказал Морозов.

Вячеслав Полейко пришел на эстраду в 1979 году. Сотрудничал с Михаилом Задорновым, с 1987 года писал тексты для Евгения Петросяна, а позднее стал постоянным автором «Кривого зеркала».

Фото krupnov.net

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